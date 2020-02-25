الوطنية للنفط: خسائر إيقاف الإنتاج تجاوزت ملياري دولار

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، بأن إنتاج النفط والغاز لايزال في تراجع كبير نتيجة لتردّي الأوضاع الأمنية في مختلف أنحاء ليبيا، ممّا تسبب بدوره في تعطيل عمليات الإمداد والنقل.

وفي نشرة حول تبعات إقفال إنتاج النفط عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الثلاثا، أكدت المؤسسة تراجع إنتاج النفط نتيجة للإقفالات التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب، حيث بلغ الإنتاج 122,430 برميل في اليوم بحلول يوم الأحد 23 فبراير الجاري.

ونوهت بأن هذا الانخفاض القسري في معدلات الإنتاج والذي فرضته الإقفالات تسبب في خسائر مالية كبيرة تجاوزت الملياري دولار أمريكي لتصل إلى 2,101,739,911 دولار أمريكي منذ 24 يناير 2020.

نشرة حول تبعات إقفال انتاج النفط –24 فبراير 2020تحذر المؤسسة الوطنية للنفط من حملات التضليل الإعلامي فيما يتعلق بالوضع… Gepostet von ‎المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‎ am Dienstag, 25. Februar 2020

وفي 18 ديسمبر الماضي، توقف عمل محطات ضخ وتصدير النفط الرئيسية في “الهلال النفطي” الواقع تحت سيطرة القوات التابعة لحفتر.

واضطرت المؤسسة الوطنية للنفط، إعلان حالة “القوة القاهرة” وأشارت إلى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

وفي اليوم التالي، تم وقف العمل وإغلاق أكبر حقلين للنفط هما “الشرارة” و”الفيل” اللذين يبلغ إنتاجهما اليوم حوالي 400 ألف برميل وبع ذلك توقف عمل كل صناعة النفط في ليبيا عمليا.

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