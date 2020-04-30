الوطنية للنفط: خسائر إيقاف الإنتاج تجاوزت 4 مليار دولار

تكبدت الخزانة العامة تكاليف إضافية. [أ ف ب]

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، بأنها تواصل بذل كل ما في وسعها لتوفير كميات كافية من المحروقات لكافة الليبيين في كامل أرجاء البلاد، على الرغم من الأوضاع الصعبة التي تمر بها ليبيا.



وفي نشرة حول تبعات إقفال انتاج النفط، الأربعاء، أوضحت المؤسسة أن الانخفاض القسري في إنتاج النفط والغاز تسبب في خسائر مالية تجاوزت 4,348,518,033 دولار أمريكي منذ 17 يناير 2020، وتكبدت الخزانة العامة أيضاً تكاليف إضافية تمثلت في تغذية العجز في المصادر المحلية بتغطيته من المصادر الخارجية الأمر الذي زاد من الأعباء المالية على حساب المحروقات.

وأضافت مؤسسة النفط تقول: “وبشيء من الأسى والحزن على حاضر ومستقبل البلاد تدعو المؤسسة الوطنية للنفط إلى ضرورة رفع الحصار المفروض على منشآتها النفطية واستئناف انتاج النفط والغاز من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني”. نشرة حول تبعات إقفال انتاج النفط – 29 أبريل 2020 تواصل المؤسسة الوطنية للنفط بذل كل ما في وسعها لتوفير كميات كافية… Gepostet von ‎المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‎ am Mittwoch, 29. April 2020 وفي 18 ديسمبر الماضي، توقف عمل محطات ضخ وتصدير النفط الرئيسية في “الهلال النفطي” الواقع تحت سيطرة القوات التابعة لحفتر. واضطرت المؤسسة الوطنية للنفط، إعلان حالة “القوة القاهرة” وأشارت إلى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية. وفي اليوم التالي، تم وقف العمل وإغلاق أكبر حقلين للنفط هما “الشرارة” و”الفيل” اللذين يبلغ إنتاجهما اليوم حوالي 400 ألف برميل وبع ذلك توقف عمل كل صناعة النفط في ليبيا عمليا.

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