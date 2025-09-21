الوطنية للنفط: معدلات إنتاج النفط الخام تجاوزت 1.3 مليون برميل خلال 24 ساعة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد، أن معدلات الإنتاج خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 1,386,143 برميلًا من النفط الخام، إضافة إلى 52,106 برميلًا من المكثفات، و2.555 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وتؤكد هذه الأرقام استقرار وتيرة الإنتاج في مختلف الحقول والمنشآت التابعة للمؤسسة، رغم التحديات التقنية والظروف التشغيلية المتغيرة في بعض المناطق.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط، من خلال خططها الاستراتيجية، إلى الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية والعمل على زيادتها تدريجيًا، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر إيرادات مستدامة للدولة الليبية.

يُذكر أن قطاع النفط والغاز يمثل المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، وتعمل المؤسسة بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان استقرار الإمدادات والالتزام بالمعايير البيئية والسلامة المهنية.