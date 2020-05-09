الوطنية للنفط: مقدرات الشعب أصبحت أهداف

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، بتعرض مستودع مطار معتيقية الدولي للنفط التابع لشركة البريقة لتسويق النفط، صباح اليوم، لوابل من القذائف الصاروخية التي أدت إلى أصابة 4 خزانات إصابة مباشرة و احتراقهم بالكامل، وإصابة 6 خزانات أخرى بأضرار جسيمة بسبب لهب النيران المشتعلة.

ونوهت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن المستودع كان يحتوي على 10 خزانات وقود الطيران سعة كل واحد منهم 50000 لتر بالإضافة إلى منظومة تزويد الطائرات التي تضررت بشكل مباشر وأصبحت خارج الخدمة أيضا، وإصابة سيارة تزويد وقود طيران الإسعاف الطائر بشكل مباشر.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أنه جرى التعامل مع هذا الحادث الذي وصفته بـ”المروع” بشكل احترافي سريع من قِبل رجال الإطفاء بشركة البريقة لتسويق النفط الذين تمكنوا من إخماد النيران بالكامل وبمساعدة الهيئة السلامة الوطنية التي حيتها على جهودها ووقفتها الشجاعة.

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