الوطنية للنفط وشركة الواحة تجتمعان مع «بتروفاك» في لندن

عُقِد أمس الجمعة، اجتماع بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الواحة للنفط وشركة “بتروفاك” التي تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع لشركات القطاع في مقرها بالعاصمة البريطانية لندن.

وأفادت المؤسسة في بيان، بأن الاجتماع يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه المؤسسة الوطنية للنفط لمتابعة المشاريع الإستراتيجية لتطوير الحقول النفطية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سير تنفيذ الأعمال الهندسية الأولية لمشروع تطوير القطعة م.ن. 98 ومشروع تطوير واستغلال مشروع الغاز (جالو 3) ومشروع دراسة تطوير الطاقة الاستيعابية لجميع المحطات في شركة الواحة. وحضر الاجتماع من جانب المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة، وبلقاسم شنقير عضو مجلس الإدارة، ومن جانب شركة الواحة للنفط كل من أحمد عبدالله عمار رئيس لجنة الإدارة، ورئيس اللجنة الاستشارية ومدراء إدارات الهندسة والمشاريع الرئيسية، و المدير المشرف على مشروعي جالو 3 _ و 89 NC. كما شارك بالاجتماع خليفة عبد الصادق رئيس لجنة الإدارة بشركة زلّاف عن طريق الدائرة المغلقة. ومن جانب شركة “بتروفاك” حضر الاجتماع أيمن أصفري المدير التنفيذي للشركة، وعثمان دار مساعد المدير العام للخدمات الهندسية.