الوطنية للنفط: 1,66 مليار دولار أمريكي إيرادات شهر سبتمبر

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بلوغ إيرادات شهر سبتمبر من مبيعات الخام ومشتقاته، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، 1,66 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة تقدّر بحوالي 93 مليون دولار أمريكي (+5.6 بالمئة) مقارنة بالشهر السابق.

وأشارت المؤسسة إلى أن عمليات إنتاج الغاز الطبيعي الليبي ونقله تتم عبر خط الأنابيب الساحلي، وذلك لتزويد السوق المحلية بمتطلباتها، ويتم تصدير الباقي.