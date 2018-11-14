الوطنية للنفط: 1,66 مليار دولار أمريكي إيرادات شهر سبتمبر

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بلوغ إيرادات شهر سبتمبر من مبيعات الخام ومشتقاته، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، 1,66 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة تقدّر بحوالي 93 مليون دولار أمريكي (+5.6 بالمئة) مقارنة بالشهر السابق.
وأشارت المؤسسة إلى أن عمليات إنتاج الغاز الطبيعي الليبي ونقله تتم عبر خط الأنابيب الساحلي، وذلك لتزويد السوق المحلية بمتطلباتها، ويتم تصدير الباقي.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان الأربعاء إنها دأبت على نشر إيرادات مبيعات النفط والغاز بصفة شهرية، حرصًا منها على تكريس مبدأ الشفافية وتعزيز ثقة الشعب، بحسب البيان
وأضافت أنه ينبغي أن يرتكز القطاع العام بأكمله وكلّ الإدارات الحكومية على الشفافية، وذلك لضمان التوزيع العادل للإيرادات النفطية في جميع أرجاء البلاد.
كما دعت المؤسسة في بيانها إلى تكريس مبدأ الشفافية في المجال الاقتصادي، باعتبارها العنصر الرئيسي لضمان استقرار ليبيا في المستقبل وللتوصل إلى أي تسوية سياسية دائمة، بحسب المؤسسة.
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