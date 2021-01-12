الوطنية للنقل البحري تقتني ناقلة نفط جديدة

أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري عن اقتناء ناقلة نفط خام جديدة اختير لها اسم “إبن حوقل – 2021” وانضمامها إلى أسطولها البحري اعتباراً من يوم أمس الاثنين.

وأشارت الشركة في بيان، إلى أنه إنجاز كبير يُضاف إلى الشركة باقتنائها ناقلة نفط حديثة مطابقة لأعلى معايير الجودة والسلامة والبيئة ومتطلبات ائتلاف شركات النفط الكبرى (OCIMF) والتي تم بناؤها تحت إشراف هيئة التصنيف البريطانية “لويدز”.

ونوهت إلى أن الناقلة “إبن حوقل” هي أول ناقلة جديدة يتم اقتنائها منذ 10 سنوات، وهي نتاج المرحلة الأولى لخطة تطوير وتحديث أسطول الشركة 20/23، والتي انطلقت أولى مراحلها (الإحلال / الاقتناء) منتصف العام الماضي، ولازالت الشركة تمضي قدماً نحو تطوير وتحديث أسطولها البحري وفق خططها المستقبلية، بحسب البيان.

ووفقاً للبيان، فإن هذا العمل لم يكن وليد اللحظة بل هو تتويج لجهود فرق العمل بالشركة على كل المستويات، والتي تعاونت على صياغة خطة إستراتيجية تسعى من خلالها الشركة لتطوير أسطولها وتوسيع مواقع عملها وتعزيز مكانتها ودورها الريادي في المنطقة والعالم أجمع بأحدث الناقلات في صناعة النقل البحري.

وأضاف البيان: “لاشك أن هذا الإنجاز سيساهم بشكل كبير في تحسين الأداء العام للأسطول، مع الحرص التام على تطبيق القيم والأسس التجارية بجودة عالية، وتطمح الشركة من خلاله وبكل ثقة لأن تكون على قمة هرم التميز بين مصاف الشركات العالمية في تقديم الخدمات بأحدث طرق تشغيل الأساطيل البحرية وفقاً للمعايير ونظم الجودة والسلامة العالمية، وبما يُساهم في تعزيز مكانة الشركة إقليمياً ودولياً، ويخدم مصالحها ويدعم اقتصادنا الوطنــي”.