«الوطني للامتحانات»: إلغاء امتحان 11 تلميذا بالدور الثاني

أعلن المركز الوطني للامتحانات، اليوم الأربعاء، إلغاء امتحان 11 تلميذا وتلميذة خلال امتحانات الدور الثاني منهم 8 تلاميذ في مادة التاريخ، و 3 تلاميذ في مادة النحو والصرف لمساهمتهم في الغش داخل قاعات الامتحانات.



كما اعلن المركز إعفاء 12 عضوا من لجان الإشراف على الامتحانات منهم رؤساء لجان ومراقبين ومتابعين وملاحظين وذلك لتقصيرهم في أداء مهامهم.



وكان المركز قد قرر، أمس الثلاثاء، إلغاء امتحان 30 تلميذا وتلميذة خلال امتحانات الدور الثاني منهم 23 تلميذ في مادة العلوم و 7 تلاميذ في مادة القراءة والنصوص لمساهمتهم في الغش داخل قاعات الامتحانات.