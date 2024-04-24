الوطني للامتحانات: الخميس 16 مايو آخر موعد لتحويل صور طلبة الشهادات العامة

أعلن المركز الوطني للامتحانات، أن آخر موعد لتحميل صور طلبة وتلاميذ الشهادات العامة، هو يوم الخميس 2 مايو 2024، وآخر موعد لرصد درجات الفترة الثانية هو الخميس 16 مايو 2024 .

واوضح المركز في بيان، أنه لن يتم تعديل أية درجة بعد رصدها واعتمادها من قبل المدرسة، موحا أن .

وكان اجتمع مدير عام المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود، مع مديري الإدارات والمكاتب يوم أمس الثلاثاء، واستعراض استعداد المركز لإجراء الامتحانات النهائية للشهادات العامة والعراقيل التي تواجه سير العمل، وإمكانية تذليلها.

وناقش المجتمعون آلية متابعة تحديد مقار لجان الامتحانات بالإضافة إلى متابعة عملية إدخال ملفات التلاميذ والطلبة المتعثرين، ووضع خطة عمل وفق معايير وضوابط اختيار لجان الإشراف على اللجان الامتحانية.

وشدد المدير العام خلال كلمته على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات داخل القاعات/ لافتا إلى ان جداول امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي سيتم تعميمها عبر الصفحة الرسمية للمركز الوطني للامتحانات مطلع الشهر القادم.