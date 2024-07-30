الوطني للامتحانات يصرف مكافات امتحانات الشهادات العامة

أفاد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية المهندس بالمركز الوطني للامتحانات محمود الفالي بأن المركز شرع في صرف مكافآت لجان الإشراف على امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الدور الأول للعام الدراسي 2023 – 2024.

وأكد أنه قد تم الانتهاء من إصدار الصكوك الخاصة بلجان الإشراف على الإمتحانات لمراقبات التربية التربية والتعليم التي استوفت البيانات المطلوبة وهي جاهزة للتسليم.

وشدد على مديري مكاتب الامتحانات بضرورة الإسراع في عملية إحالة الكشوف التفصيلية للجان الإشراف على الامتحانات حتى يتسنى لنا صرفها قبل نهاية السنة المالية.

وأثني على جهود المراقب المالي ومكتب المراجعة والقسم المالي بالمركز على انجاز هذه المعاملات.