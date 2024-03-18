الوطني للمشروعات الصغيرة و مبادرة دراية يناقشان الشراكة وتطوير الكوادر

ناقشت إدارة الحاضنات ومراكز الأعمال ومكتب التشبيك والعلاقات الاستراتيجية في البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، مع الفريق الفني والشركاء التنفيذيين لمبادرة “دراية” لريادة الأعمال، آليات تطوير العمل والشراكة بين هذه الجهات في مجال ريادة الأعمال وتطوير كوادر البرنامج ومكاتب ريادة الأعمال بالبلديات.

وقدم مسؤولو الفرق تصورا لآلية العمل في مبادرة “دراية” ومراحلها ومدى مشاركة البرنامج الوطني فيها وتحويلها لمبادرة وطنية يتبناها ويشرف عليها البرنامج، ليتم تنفيذها في عدة بلديات ومناطق في ليبيا.

واتفق المجتمعون على البدء بوضع خطة شاملة لإشراك الفرق الفنية وتبادل الخبرات، سواء في التدريب أو الجلسات الترويجية مع إمكانية تبني البرنامج للمبادرة بشكل كامل في المستقبل القريب.

مثل مبادرة “دراية” في الاجتماع كم من منظمة “ممكن للتوعية والإعلام” و”شركة تطوير للأبحاث” و”مجموعة تداول المالية” ووكالة التعاون الدولي للتنمية “أكتد- ليبيا”

ويأتي الاجتماع ضمن رؤية وزارة الحكم المحلي في نقل الخبرة ودعم رواد الأعمال وتشجيعهم على إطلاق مشاريعهم، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والمحلية الشاملة.