الوطني لمكافحة الأمراض يستعرض خطة الاستجابة لفيروس «كورونا»

خطوات وحالة تأهب المركز الوطني لمكافحة الأمراض لاحتواء الفيروس وتقليل خطر دخوله للبلاد[فيسبوك]



استعرض المركز الوطني لمكافحة الأمراض الخطة الوطنية للاستجابة لفيروس “كورونا” على لجنة متعددة القطاعات بهدف التعاون المشترك في تنفيذها.

حيث عقد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض صباح الاثنين بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض بمنطقة قرجي بالعاصمة طرابلس اجتماعا مع لجنة متعددة القطاعات

واستعرض مدير عام المركز الوطني بدر الدين بشير النجار في كلمة الافتتاح إجراءات المركز الوطني لمكافحة الأمراض في الاستجابة لفيروس كورونا وتقليل خطر دخوله إلى البلاد, والتحديات التي قد تقف عائلا أمام استمرار تنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة لفيروس كورونا التي أعدها وأقرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

واطلعت اللجنة على الخطوات التي اتخذها المركز الوطني لمكافحة الأمراض من خلال لجانه الفنية المشكلة لاحتواء الفيروس وتقليل خطر دخوله للبلاد.

فيما استعرض رئيس لجنة الرصد والتقصي د.محمد الفقيه استعدادات وإجراءات شبكة الرصد والتقصي لاكتشاف أي حالة يشته اصابتها بفيروس كورونا, في حين استعرض عضو لجنة الرصد د.مالك عثمان الوضع الوباي العالمي ومقارنته بالوضع الليبي.

في ذات السياق أوضح مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.رمضان البكوش سير العمل بالمنافذ البرية والبحرية والجوية والعراقيل التي تواجه سير عملهم والتي تقف عائقا دون استمرارها.

وشرح مدير غرفة عمليات الطوارئ دزمحمد العزيبي الخطة الوطنة للاستجابة لفيروس كورونا, وماتم تنفيذه من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض , موضحا أن ليبيا لازالت حتى الآن في المرحلة الأولى من الخطة وهي مرحلة خلو البلاد من الفيروس وفقا لبيانات صادرة عن شبكة الرصد والتقصي.

وأوضح مدير المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض د.عمر الأحمر مدى جاهزية المختبر في الكشف عن العينات لحالات الاشتباه بفيروس كورونا, في حين أوضح د.رمضان عصمان ممثل منظمة الصحة العالمية دور لمنظمة في التعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لانجاح خطته الوطنية.

واختتم رئيس لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض د.محمد الجازوي عرض خطة عمل المركز الوطني بشرح مفصل عن دور الإعلام الصحي في نشر التوعية والتثقيف وتأثيره على تغيير المفاهيم الخاطئة لدى المواطنين , فضلا عن مواجهة الشائعات التي تبث عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وشهد الاجتماع حلقة نقاش موسعة, تبادل فيها الحاضرين الآراء حول العمل المشترك بين القطاعات لانجاح الخطة الوطنية للاستجابة واحتواء فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة متعددة القطاعات لجنة شكلت من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض تشمل قطاعات مختلفة ذات الاهتمام المشترك في مكافحة الأوبئة والجوائح .

اقترح تصحيحاً