الوطني لمكافحة الأمراض يُحذّر من متحوّر «أوميكرون»

أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، أن متحور “أوميكرون” الجديد من فيروس كورونا، رُصِد في 6 دول أفريقية ودولة أوروبية وأصبح مقلقا حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.

وقال السائح إن دراسة المتحور الجديد قد تحتاج إلى أسابيع، وأوضح أنه عند اكتشاف خطورته وخصائصه قد يكون الوقت متأخرا لذلك لا يعول على النتائج الخاصة بفعالية اللقاح أو مقدرته على الانتشار لأن سبل الوقاية والعلاج لم تتغير.

وشدّد السائح على ضرورة أخذ التطعيمات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، محذرا من العودة إلى بعض القيود استجابة للوضع القادم، ودعا الوزارات والجهات العامة ووسائل الإعلام والمؤثرين على “السوشيال ميديا”، إلى القيام بدورهم.

وأشار السائح إلى أن البلديات سيكون لها دور كبير في احتواء الموجة القادمة، وقال إن فرق الرصد والتقصي والمختبرات ومراكز الفلترة والعزل والتطعيمات تعمل بجهد كبير، ويجب على الجهات المعنية صرف حقوقهم كاملة.