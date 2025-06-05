الوقوف بعرفات.. الحجاج يؤدون الركن الأعظم في أجواء روحانية تهزّ القلوب (فيديو)

تحت أشعة شمس عرفات ونسائم الإيمان العابقة، بدأت جموع حجاج بيت الله الحرام أداء الركن الأعظم من مناسك الحج، بالوقوف على صعيد عرفات، في مشهد مهيب يهز القلوب ويستحضر عظمة الزمان والمكان.

ومنذ فجر هذا اليوم المبارك، تدفقت الحشود إلى عرفات بقلوب خاشعة وعيون دامعة، ترتفع منها الأدعية والابتهالات، وتغمرها مشاعر الرجاء والمغفرة في أعظم يوم من أيام الدنيا. يوم تتنزل فيه الرحمات، وتُجاب فيه الدعوات، ويُباهي الله بعباده ملائكته.

وسخرت السلطات السعودية جميع إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن، حيث انتشرت الفرق الطبية والإسعافية في أرجاء المشعر، وتوفرت خدمات النقل والتموين والإرشاد بلغات متعددة، لضمان راحة الحجاج وسلامتهم في هذا اليوم التاريخي الذي يمثل ذروة الشعائر.

ويتوجّه المسلمون حول العالم بأنظارهم إلى صعيد عرفات، حيث تُلقى خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة، محمّلة برسائل التوحيد والتسامح والوحدة، في وقت تتوحد فيه قلوب ملايين المسلمين على دعاء واحد، وهمسة رجاء واحدة: “اللهم تقبل.”

ومع غروب شمس هذا اليوم، يتجه الحجاج إلى مزدلفة للمبيت وجمع الحصى، استعدادًا ليوم النحر وأداء باقي المناسك، حاملين معهم ذكرى لا تُنسى من وقفةٍ لا تشبهها أي لحظة أخرى في العمر.

#مباشر |حجاج بيت الله يؤدون ركن الحج الأعظم، بالوقوف على صعيد عرفات. #يوم_عرفة #ليبيا #الحج #حكومتنا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الخميس، ٥ يونيو ٢٠٢٥