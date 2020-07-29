الوقوف على الاحتياجات الفنية والتشغيلية لمطار بني وليد

قام عميد بلدية بني وليد سالم انوير رفقة فريق عمل تابع لمصلحة المطارات بوزارة المواصلات بحكومة الوفاق، بزيارة ميدانية لمطار بني وليد للوقوف على الاحتياجات الفنية والتشغيلية اللازمة للمطار، بحضور عضو المجلس البلدي و مدير مكتب الموصلات ومدير ادارة المشروعات بالبلدية.

وتم خلال الزيارة معاينة برج المراقبة وصالة الركاب وعدد من المرافق الأخرى التابعة للمطار وإعداد تقرير مفصل عن المطار.

ويأتي مشروع مطار بني وليد ضمن السعي لإنجاز المشاريع التي وضعت ضمن برامج المجلس البلدي لتقديم أفضل الخدمات لمواطني البلدية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي ببلدية بني وليد.



وفي وقت سابق الشهر الجاري، عقد رئيس مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق محمد بيت المال، اجتماعاً بمقر المصلحة في العاصمة طرابلس، مع عميد بلدية بني وليد سالم إنوير، وبحضور المراقب المالي بالوزارة، ومدير إدارة المشاريع الهندسية، ومدير إدارة التخطيط بالمصلحة.

وأفادت المصلحة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الاجتماع ناقش الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف المصلحة لتفعيل مطار بني وليد المدني وفقاً لما نص عليه قرار المجلس الرئاسي رقم 590 لسنة 2019 بشأن تحوير قاعدة بني وليد العسكرية لمطار مدني تكون تبعيته لمصلحة المطارات.

وتم الاتفاق على ضرورة قيام وفد يمثل المصلحة بزيارة ميدانية للمطار لتقييم وضعه الحالي من حيث جاهزية المرافق والأجهزة والمنظومات الموجودة، وإعداد تقرير شامل يتضمن الاحتياجات اللازمة والضرورية للتشغيل وتوفيرها من طرف المصلحة في أقرب فرصة ممكنة.

كما تم الاتفاق على أن يقوم المجلس البلدي بترشيح شخص من ذوي الخبرة والكفاءة ليتم تكليفه من قِبل رئيس مصلحة المطارات لتولي مهام مدير عام المطار.