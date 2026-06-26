تقييم دولي لقطاع الأورام.. الوكالة الذرية تختتم مهمتها في ليبيا

اختتم خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، مهمة فنية استمرت خمسة أيام في ليبيا لتقييم مستوى جاهزية مرافق العلاج الإشعاعي، وذلك ضمن المشروع الوطني الهادف إلى تطوير خدمات تشخيص وعلاج مرضى السرطان ورفع كفاءة الرعاية المقدمة لهم.

وخلال الاجتماع الختامي الذي عُقد بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، استعرض الخبراء النتائج الأولية للزيارات الميدانية التي شملت عدداً من المرافق المختصة، إلى جانب الملاحظات الفنية المتعلقة بالبنية التحتية وتجهيزات العلاج الإشعاعي ومعايير سلامة الإشعاع وأنظمة ضمان الجودة المعتمدة.

كما تناولت المناقشات احتياجات الكوادر الطبية والفنية المتخصصة العاملة في مجال العلاج الإشعاعي، وسبل دعمها بالتدريب والتأهيل بما يواكب التطورات الحديثة في هذا القطاع الحيوي.

وفي سياق أعمال المهمة، قدم المعهد القومي للأورام بمدينة صبراتة عرضاً استعرض من خلاله إمكاناته الفنية والتجهيزات المتاحة وآليات تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، إضافة إلى القدرات التشغيلية التي يمتلكها في مجال علاج الأورام.

وأكدت الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان أن هذه المهمة الفنية تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير خدمات الأورام في ليبيا، مشيدةً بالتعاون القائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدعم الفني الذي تقدمه للمساهمة في تعزيز قدرات القطاع الصحي ورفع جودة خدمات تشخيص وعلاج السرطان.

يُعد العلاج الإشعاعي أحد الركائز الأساسية في علاج العديد من أنواع السرطان، وتحرص المؤسسات الصحية على تطوير بنيته التحتية وتحديث تجهيزاته وفق المعايير الدولية لضمان سلامة المرضى ورفع كفاءة الخدمات العلاجية. كما تمثل الشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحد المسارات المهمة للاستفادة من الخبرات الفنية الدولية في تطوير برامج علاج الأورام وتعزيز قدرات الكوادر المتخصصة.