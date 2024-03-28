«الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات» تكشف عن مؤامرة يعدّها الغرب ضد روسيا

اعترف رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “فيتولد بانكا” بأن “الغرب يعد مؤامرة واسعة النطاق ضد “ألعاب الصداقة العالمية”، المقررة في روسيا الصيف المقبل”.

وبحسب قناة روسيا اليوم، قال بانكا: “إن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ستبذل قصارى جهدها لمنع الرياضيين من جميع أنحاء العالم من دخول روسيا”، داعيا “إفريقيا إلى “قيادة المعارضة” وإقناع الدول بعدم السفر إلى روسيا للمشاركة في المنافسة”، مضيفا: إن المشاركة في ألعاب الصداقة هي مسألة سياسية.

وأشار بانكا، إلى أن “الرياضة متطورة بشكل جيد في روسيا، وأن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ليست واثقة من أنها ستكون قادرة على إيقاف الروس”.

هذا وكانت حثت “اللجنة الأولمبية الدولية” في وقت سابق من مارس الجاري، “جميع المشاركين في الحركة الأولمبية وجميع الحكومات على رفض المشاركة أو دعم أي مبادرات تهدف إلى التسييس الكامل للرياضة الدولية”.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية، إن 55 روسيا كحد أقصى سيكونون قادرين على التأهل للأولمبياد، لكن اللجنة منعت الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في حفل افتتاح المسابقة.

يذكر أن 12 رياضيا روسيا وسبعة رياضيين بيلاروس تأهلوا إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، وستقام “ألعاب الصداقة العالمية”، في سبتمبر المقبل في مدينتي موسكو وإيكاترينبرغ، وستتضمن البطولة منافسات في 33 رياضة أولمبية وغير أولمبية صيفية.

والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) هي الهيئة الدولية المستقلة المسؤولة عن تنسيق سياسات مكافحة المنشطات في جميع الألعاب الرياضية وجميع البلدان.