الوكالة الفضائية الأوروبية بصدد إرسال مسبار إلى «الزهرة»

تعمل الوكالة الفضائية الأوروبية تعمل على وضع برنامج علمي لبعثة EnVision الفضائية التي يفترض إرسالها إلى كوكب الزهرة.

وقال مدير الوكالة للشؤون العلمية، هونتر هاسنجر، في حديث أدلى به لوكالة “تاس” الروسية إن الوكالة ستتخذ قريبا قرارا نهائيا بإرسال تلك البعثة إلى الزهرة.

وأضاف أنه يدرس بانتباه بالغ كل ما يتعلق بالاكتشافات الأخيرة في الزهرة وبصورة خاصة اكتشاف غاز الفوسفين بصفته مؤشرا بيولوجيا لوجود حياة في الغلاف الجوي للكوكب.

ومضى قائلا إن الأساليب التي استخدمها الفلكيون الدوليون عند اكتشافهم غاز الفوسفين يمكن استخدامها في بقية أنحاء المنظومة الشمسية، ما يفتح آفاقا واسعة أمام علم الأحياء الفضائية فيما يتعلق بالحث عن آثار حياة في المنظومة الشمسية والكون.

وأوضح أن الاكتشافات الأخيرة في الغلاف الجوي للزهرة تجعل مشروع EnVision الأوروبي الأمريكي الخاص بدراسة الزهرة أكثر جاذبية للمساهين فيه.

وينوي العلماء في إطار مشروع EnVision وضع خارطة رادارية للزهرة ستساعدهم في دراسة الغلاف الجوي وتأريخ تطوره وعلاقته بنشاطه البركاني للكوكب.

وقال، هاسنجر إن المشروع ضروري للانتقال من افتراضات بوجود حياة في الغلاف الجوي للزهرة إلى تأكيد هذا الأمر عن طريق إرسال بعثة فضائية إلى هناك حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم” .