الولايات المتحدة.. أكثر من 2700 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كورونا المستجد، أنه بين الساعة 20,30 من مساء الثلاثاء والساعة 20,30 من مساء الأربعاء سجلت الولايات المتحدة 2731 حالة وفاة وأكثر من 195 ألف إصابة جديدة بالفيروس.

وسجلت الولايات المتحدة مساء أمس الأربعاء أكثر من 2700 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق في البلاد منذ بداية أبريل، حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم” عن بيانات نشرتها جامعة “جونز هوبكنز”.

والمرة الأخيرة التي تخطت فيها حصيلة الوفيات اليومية في الولايات المتحدة هذه العتبة تعود إلى بداية أبريل حين كانت الجائحة في ذروتها.

وتعتبر الولايات المتحدة التي تشهد منذ بضعة أسابيع طفرة وبائية جديدة، البلد الأكثر تسجيلا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم أجمع، وقد بلغت هذه الحصيلة مساء الثلاثاء 270450 حالة، وهي كذلك الدولة الأولى في العالم من حيث أعداد المصابين بالفيروس إذ بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا المستجد فيها لغاية مساء أمس الأربعاء أكثر من 13,9 مليون إصابة، أي أكثر من 5 إجمالي عدد الإصابات المسجلة في جميع أنحاء العالم (أكثر من 63,8 مليون إصابة) منذ ظهر الفيروس الفتاك للمرة الأولى في الصين في نهاية 2019.

وحطمت الولايات المتحدة الخميس الماض رقما قياسيا جديدا على صعيد عدد مرضى كورونا المستجد الذي استدعت إصابتهم إدخالهم المستشفى إذ تخطى عدد هؤلاء عتبة الـ100 ألف، وفقا لمشروع “كوفيد تراكينغ”. ويتركز قسم كبير من هذه الحالات في عدد من ولايات الغرب الأوسط ، مثل إنديانا وداكوتا الجنوبية.

وبعيد أيام من عيد الشكر، يخشى خبراء الأوبئة في الولايات المتحدة من أن الرحلات التي قام بها ملايين الأمريكيين للاحتفال بهذه العطلة العائلية مع أحبائهم، ستفاقم وضع الجائحة في البلاد.