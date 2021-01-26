الولايات المتحدة.. أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية في البلاد

أعلنت أمس الاثنين الوكالة الصحية في ولاية مينيسوتا الأمريكية، عن تسجيل أول إصابة بسلالة فيروس كورونا شديدة العدوى المكتشفة في البرازيل.

وأعلنت السلطات البرازيلية عن رصدها سلالة جديدة لفيروس كورونا أواخر العام 2020 في ولاية ريو دي جانيرو، فيما يتم التأكد حاليا من مدى تأثير التحورات المكتشفة على سير المرض.

وكانت السلطات الألمانية أعلنت الجمعة الماض عن تسجيلها أول حالة إصابة بسلالة البرازيل، فيما قالت وزارة الصحة اليابانية، في وقت سابق، إنه تم اكتشاف سلالة جديدة تماما لفيروس كورونا لدى 4 مسافرين قادمين من البرازيل.

ووفق خبراء، فإن انتشار سلالة البرازيل أسرع 70% من السلالة الأصلية.

يشار إلي أن سلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد البرازيلية، قادرة على الانتشار بشكل أسرع.

وفي سياق متصل، أعلنت شبكة “سي ان ان برازيل” سابقاً إنه من خلال التسلسل الجيني لمريضين، تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الشبكة عن السلطات الصحية في البرازيل، قولها إنه تم اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، قادرة على الانتشار بشكل أسرع.

وقالت السلطات الصحية في البرازيل وفق وذكر معهد طب المناطق الحارة في جامعة ساوباولو أن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، ليست أكثر فتكا من غيرها، بل أسرع في الانتشار.

وأضاف المعهد أن هذا الاكتشاف يزيد من ضرورة الحفاظ على الرعاية الصحية للمصابين، وضرورة الحجر الصحي للقادمين من أوروبا فور عودتهم. وطالبت السلطات الصحية البرازيلية بالحفاظ على التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين، وتهوية المنازل بشكل جيد.