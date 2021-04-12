الولايات المتحدة: احتجاجات عارمة بعد حادث قتل جديد

احتجاجات اندلعت ضد الشرطة بولاية مينيسوتا الأميركية بعدما قتل ضابط شابا من أصل إفريقي، الأحد، عقب إيقافه سيارته، لانتهاكه قواعد المرور.

ووقع الحادث على بعد نحو 16 كيلومترا فقط من موقع وفاة جورج فلويد خلال احتجازه بأحد شوارع منيابوليس في مايو، وفق ما نقلت “رويترز”.

واحتشد مئات من المحتجين الغاضبين خارج مقر شرطة منطقة بروكلين سنتر مساء الأحد، مما دفع الشرطة لإطلاق الرصاص المطاطي.

وقال حاكم مينيسوتا تيم والز إن الشاب الذي قتلته الشرطة يدعى دونتا رايت ويبلغ من العمر 20 عاما.

وتشهد منيابوليس احتجاجات منذ أيام بالتزامن مع محاكمة الضابط ديريك تشوفين الذي ضغط بركبته على رقبة الأميركي ذي الأصل الإفريقي فلويد لما يقرب من 9 دقائق مما أسفر عن وفاته، لتندلع احتجاجات حاشدة في بعد ذلك في مدن أميركية عدة.