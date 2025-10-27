أمريكا.. احتجاز صحفي بريطاني بسبب انتقاده إسرائيل!

اعتقلت السلطات الأمريكية الصحفي البريطاني سامي حمدي في مطار سان فرانسيسكو الدولي، وذلك بعد انتقاده الحكومة الإسرائيلية.

واعتبر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) أن هذا الاحتجاز هو “انتقام واضح” من المعلق السياسي المسلم بسبب مواقفه المعارضة لإسرائيل.

وقالت تريشيا ماكلوين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إن السلطات ألغت تأشيرة حمدي وقررت ترحيله بدلاً من السماح له بإكمال جولته الإعلامية في الولايات المتحدة.

وأوضحت ماكلوين أن إدارة الهجرة والجمارك تحتجز حمدي، مشيرة إلى أن “في عهد الرئيس ترامب، لن يسمح لمن يدعمون الإرهاب أو يقوضون الأمن القومي الأمريكي بالعمل أو زيارة الولايات المتحدة”.

وكان حمدي قد تحدث في حدث نظمته منظمة “كير” في ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا يوم السبت، وكان من المقرر أن يلقي كلمة في حدث آخر بفلوريدا يوم الأحد قبل أن يتم اعتقاله.

وكان حمدي قد أصبح معروفًا كمعلق سياسي على وسائل الإعلام البريطانية، حيث عبّر عن مواقفه حول قضايا سياسية دولية، بما في ذلك انتقاد الحكومة الإسرائيلية.

وقد أدانت منظمة “كير” احتجاز حمدي، ووصفته بأنه “إهانة صارخة لحرية التعبير”. كما أضاف المجلس في بيان له أن الاحتجاز جاء بسبب انتقاد حمدي لما وصفه بـ “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب كانت قد شنّت حملة على الهجرة منذ يناير، تضمنت زيادة التدقيق في وسائل التواصل الاجتماعي، وإلغاء تأشيرات الأشخاص الذين أبدوا تأييدًا للحقوق الفلسطينية أو انتقدوا سياسات إسرائيل، بما في ذلك ترحيل الطلاب الذين عبّروا عن دعمهم للفلسطينيين.