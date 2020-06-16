الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 116 ألف وفاة

أفادت بيانات جامعة “جونز هوبكنز”، يوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة 116 ألفا، فيما بلغ عدد المصابين 2 مليون 114 ألف مصاب.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا في العالم، فقد سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 21957 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و373 حالة وفاة.

وشهدت حالات الإصابة ارتفاعا في ولاية نيويورك التي تعتبر أكثر المناطق تضررا في الولايات المتحدة، حيث سجلت وحدها أكثر من 30800 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس، تليها ولاية نيوجرسي التي بلغت حصيلة الوفيات فيها أكثر من 12 ألف حالة.

ويشمل الإ حصاء البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية للدول الأكثر تضررا من تفشي الفيروس، حيث سجلت أكثر من 888 ألف إصابة ونحو 44 ألف حالة وفاة حتى الآن.