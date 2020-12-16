الولايات المتحدة.. تتخطي 193 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

جامعة جونز جوبكنز الأمريكية أفادت بتسجيل أكثر من 193 الف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات الجامعة: “تم تسجيل 193454 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كما سجلت الجامعة 1311 حالة وفاة خلال الساعات الماضية حسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بكورونا منذ بداية انتشار الوباء في الولايات المتحدة، أكثر من 16.5 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 300 ألف حالة وفاة، وقد تعافى من العدوى أكثر من 6 ملايين شخص.