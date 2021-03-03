الولايات المتحدة تتعهد بعدم استخدام القوة مرة أخرى لإسقاط الأنظمة

تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن واشنطن لن تستخدم القوة لإسقاط الأنظمة، معتبرا أن التدخلات السابقة شوهت سمعت الديمقراطية الأمريكية.

ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن الوزير قوله في تصريحات، إن “إدارة الرئيس جو بايدن ستسعى إلى تغيير المسارات التي اتبعت سابقا لتغيير الأنظمة في البلدان الأخرى من التدخلات العسكرية المكلفة، إلى إجراء حوارات دبلوماسية”.

ورأى أن “التدخلات الأمريكية السابقة شوهت سمعة الديمقراطية وفقدت ثقة الشعب الأمريكي”.

وأضاف بلينكن: “أننا سنقوم بالأمور بطريقة مختلفة.. لن نشجع على الديمقراطية عبر التدخلات العسكرية المكلفة أو بمحاولة الإطاحة بالأنظمة الاستبدادية بالقوة. لقد جربنا هذه التكتيكات في الماضي. ورغم حسن النية، إلا أنها لم تنجح”.

وتابع: “جهود إدارة بايدن ستسعى إلى تشكيل سياسة خارجية جديدة تتعارض مع انعزالية دونالد ترامب (أمريكا أولا)، كما ستسعى إلى تجنب الانتقادات التي تعتبر أن الولايات المتحدة تتدخل في كل بلدان العالم من جميع أنحاء آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية”.

واعتبر الوزير الأمريكي أن “العالم لا ينظم نفسه”، موضحاً أن غياب الولايات المتحدة عن المسرح العالمي أدى إلى “فوضى أو قيادة بديلة قوضت المصالح والقيم الأمريكية”، وفق قوله.

وأشار إلى أن الصين كانت الدولة الوحيدة التي يمكن أن “تتحدى النظام الدولي المستقر والمفتوح”، وقال: “حيث انسحبنا، ملأت الصين مكانتها”.