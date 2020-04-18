الولايات المتحدة تتهم الصين بممارسة «سلوك بلطجي» في بحر الصين الجنوبي

يجب على الصين وقف سلوكها البلطجي. [رويترز]

شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على الحكومة الصينية، متهمة إياها بممارسة “سلوك بلطجي” في بحر الصين الجنوبي، وسط تزايد الخلافات بين البلدين، بسبب قضايا عدة خاصة جائحة فيروس كورونا، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



ونقلت “رويترز” عن الخارجية الأمريكية، قولها في بيان أصدرته اليوم السبت: “الولايات المتحدة قلقة من التقارير حول التصرفات الاستفزازية المتكررة من قِبل الصين والهادفة إلى استكشاف حقول النقط والغاز في جرف دول أخرى تعلن حقوقها عليها”.

وأضافت الوزارة: “في هذا السياق يجب على الصين وقف سلوكها البلطجي والامتناع في المشاركة في مثل هذه الاستفزازات والأنشطة المزعزعة للاستقرار”.

هذا وسبق أن أفادت مصادر إقليمية عدة بأن سفينة مسح تابعة للحكومة الصينية اقتربت من سفينة تشغلها شركة “بيتروناس” النفطية الماليزية الحكومية في مياه بحر الصين الجنوبي خلال تنفيذها أعمال استكشاف في المنطقة.

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