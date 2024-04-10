واشنطن تُجدد التزامها بالعمل مع جميع الليبيين لبناء المستقبل

جددت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، “التزامها الراسخ” بالعمل مع جميع الليبيين لـ”بناء مستقبل مشرق وتعزيز العلاقات بين الشعبين”، معبرة عن الفخر بالشراكة التي تجمعها مع “المجتمع الليبي في الشرق والغرب والجنوب”.

وفي رسالة تهنئة نشرتها على صفحتها بموقع “فيسبوك” بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، : “في هذا الوقت الذي يجتمع فيه الليبيون للاحتفال بهذه المناسبة المهمة مع أسرهم ومجتمعاتهم نود أن نؤكد التزامنا الراسخ بالعمل مع جميع الليبيين لبناء مستقبل مشرق وتعزيز العلاقات بين شعبينا، نحن فخورن بالشراكة التي تجمعنا مع المجتمعات الليبية في كل من الشرق والغرب والجنوب بهدف تحقيق هذه الأهداف”.