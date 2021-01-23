الولايات المتحدة تحث على دعم ملتقى الحوار الليبي لإكمال عمله

حثت الولايات المتحدة الأمريكية، على دعم ملتقى الحوار السياسي الليبي لإكمال عمله.

جاء ذلك في كلمة للسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، نقلتها الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية على فيسبوك.

وقال السفير نورلاند تعليقاً على بيان البعثة الأممية بشأن وقف إطلاق النار: “برهن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) على قدر كبير من الشجاعة والنبل في دفاعهم عن مطالب الشعب الليبي بمغادرة القوات الأجنبية والتنفيذ الكامل لاتفاق شهر أكتوبر لوقف إطلاق النار”.

وأضاف: “وقد آن الأوان لكي يُظهر السياسيون نفس القدر من القناعة من خلال معالجة القضايا التي حالت دون فتح الطريق الساحلي والسماح بإعادة فتح هذا الطريق المهم لمصلحة الليبيين واستقرار ليبيا”.

وتابع نورلاند: “كما أنّني أحثّ الليبيين على دعم منتدى الحوار السياسي الليبي لإكمال عمله، وأشعر بالارتياح مع بدء مُهلة الأسبوع الواحد لتقديم الترشيحات لمناصب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء ورئيس وزراء، والتي تنتهي في 28 يناير الجاري”.

واختتم السفير الأمريكي بالقول: “وأمام ليبيا فرصة لإحراز تقدم حقيقي يُتوّج بانتخابات في شهر ديسمبر من هذا العام”.