الولايات المتحدة تحول لإستونيا 500 ألف دولار من الأصول الروسية المصادرة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن الولايات المتحدة حولت ما يقرب من 500 ألف دولار من “الأموال الروسية المصادرة” إلى إستونيا لمساعدة أوكرانيا، في خطوة هي الأولى من نوعها.

وعلّقت وزارة الخارجية الروسية على السلوك الأمريكي في بيان اليوم السبت، بالقول لقد “أعلنت النائبة الأولى لوزير العدل المدعي العام ليزا موناكو ومستشار وزارة العدل الإستونية تونيس سار، اليوم في مؤتمر ميونيخ الأمني ​​عن تحويل ما يقرب من 500 ألف دولار من الأموال الروسية المصادرة لمساعدة أوكرانيا”.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحويل الأموال المصادرة إلى إستونيا لأن الظروف الحالية لا تسمح بنقلها بشكل مباشر، مشيرة إلى أن “إستونيا تستخدم هذه الأموال في مشروع لتسريع تقييم الأضرار والإصلاحات الحاسمة لأنظمة توزيع ونقل الطاقة الأوكرانية، التي تعرضت لهجوم من قبل القوات الروسية”.

وزعمت العدل الأمريكية أن هذه الأموال “تمت مصادرتها من قبل الولايات المتحدة بعد الكشف عن شبكة مشتريات غير قانونية تحاول استيراد معدات أمريكية الصنع عالية الدقة إلى روسيا تستخدم في قطاع الدفاع وفي مجال الانتشار النووي”.

ويعد هذا أول تحويل للأموال من الولايات المتحدة إلى حليف أجنبي لغرض مباشر وهو مساعدة أوكرانيا.

وجمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وأستراليا نحو 260 مليار يورو (283 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي في هيئة أوراق مالية ونقد، مع تجميد أكثر من ثلثي هذه الأصول في الاتحاد الأوروبي. وغالبية الأصول الموجودة في الاتحاد الأوروبي مملوكة من قبل غرفة المقاصة يوروكلير، حيث كسبت نحو 3 مليارات يورو في العام الماضي.