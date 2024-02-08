الولايات المتحدة تدعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا

عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها للجهود الرامية لتوحيد المؤسسة العسكرية، والتزامها بالعمل مع المسؤولين العسكريين الليبيين، مؤكدة دعمها لخارطة طريق انتخابية ذات مصداقية، لضمان السلام والاستقرار والازدهار على المدى الطويل في ليبيا.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا عبر حسابها في منصة “إكس”، إن الملحق العسكري بالسفارة التقى عدداً من المسؤولين العسكريين بمدينة بنغازي.

وأضافت السفارة أن مكتب الملحق العسكري أكد خلال اللقاء التزام الولايات المتحدة بالتعامل مع المسؤولين العسكريين الليبيين والمؤسسات العسكرية في جميع مناطق البلاد.