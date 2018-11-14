الولايات المتحدة تدعو كافة الليبيين للعمل مع سلامة لتحقيق أهداف عملية دستورية شاملة

جددت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للمبعوث الأممي غسان سلامة، وخطة العمل الخاصة بالأمم المتحدة التي أعيد تقويمها وتقديمها إلى مجلس الأمن الدولي في الثامن من نوفمبر الجاري، والتي تدعو إلى عقد مؤتمر وطني تقوده ليبيا في الأسابيع الأولى من العام 2019، لتبدأ العملية الانتخابية اللاحقة في ربيع ذات العام.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية «هيذر نويرت» في بيان أصدرته في أعقاب مؤتمر باليرمو إلى أن هذا المؤتمر جمع القادة الليبيين والدوليين للنهوض بالهدف المشترك المتمثل في مساعدة المؤسسات الليبية على كسر الجمود السياسي وضمان مستقبل آمن ومزدهر لكافة الليبيين، وفق قولها.

ودعا البيان كافة الليبيين للعمل بشكل بنّاء مع سلامة لتحقيق أهداف عملية دستورية شاملة، وإجراء انتخابات موثوقة وسلمية ومُعدّة بشكل جيد، وجدد التزام الولايات المتحدة بضمان مساءلة جميع من يقوضون سلام ليبيا وأمنها واستقرارها.

وأشار البيان إلى ما شدد عليه مؤتمر باليرمو الدولي بأن تحقيق أي تقدم سيتطلب اهتماما مستمرا بالجوانب الاقتصادية والأمنية، مبينًا أن الولايات المتحدة تتلمس بوادر مشجعة من خلال التزام حكومة الوفاق بالتعجيل بتنفيذ إصلاحات شاملة في مجالي النقد والدعم المالي، التي تحتاج إليها ليبيا على وجه السرعة؛ لتحقيق الاستقرار في اقتصادها، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن تعزيز شفافية المؤسسات الاقتصادية الليبية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، يبقى عملا حاسما بالقدر عينه، إذ ستدعم الإصلاحات الحوار الذي تشتد الحاجة إليه بين الليبيين حول تعزيز الشفافية المالية والتوزيع الأكثر عدلا لموارد البلاد النفطية.