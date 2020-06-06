الولايات المتحدة تدعو للمشاركة بـ«حسن نيّة» لوقف القتال والعودة للحوار السياسي

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن ترحيبها بجهود مصر وغيرها من الدول لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقالت السفارة الأمريكي لدى ليبيا في بيان، إن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب باهتمام ارتفاع أصوات سياسية في شرق ليبيا للتعبير عن نفسها.

وأضاف البيان: “ونتطلع إلى رؤية هذه الأصوات تنخرط في حوار سياسي حقيقي على الصعيد الوطني فور استئناف مباحثات اللجنة المشتركة 5 + 5 التي استضافتها البعثة بشأن صيغ وقف إطلاق النار”.

كما دعت الولايات المتحدة جميع الأطراف للمشاركة بحسن نيّة لوقف القتال والعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وفقاً لنص البيان.