الولايات المتحدة تدعو لوقف التصعيد والهجمات على مطار معيتيقة

دعت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا جميع الأطراف في ليبيا إلى مضاعفة جهودها لحماية المدنيين ومنع الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية.

وحثت السفارة في بيان الأربعاء، على وقف التصعيد الفوري ووقف الهجمات على مطار معيتيقة في طرابلس، والتي عرّضت المدنيين الليبيين الذين يسعون لأداء فريضة الحج للخطر.

وأضافت السفارة:

يجب احترام سلامة وأمن الحركة الجوية المدنية والبنية التحتية – وهو أمر حيوي لتيسير التجارة وإيصال الإمدادات الإنسانية لصالح جميع الليبيين – من جانب جميع أطراف النزاع الحالي.

كما أعربت السفارة عن قلقها إزاء العنف المستمر الذي يصيب المدنيين في مرزق، بما في ذلك الغارات الجوية التي نفذها طيران قوات حفتر والتي قتلت وأدت إلى إصابة أعداد كبيرة من المدنيين.

وأكدت السفارة الأمريكية دعمها لنداء الأمم المتحدة بهدنة تبدأ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

واختتمت بيانها بالقول: