الولايات المتحدة تسحب تصنيف «أنصار الله» من قائمة المنظمات الإرهابية

أعلن “أنتوني بلينكن” وزير الخارجية الأمريكي، عن استثناء جماعة أنصار الله “الحوثيين” من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية اعتبارا من 16 فبراير الجاري.

وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية، قال بلينكن:

“ابتداء من 16 فبراير يسحب تصنيف “أنصار الله”، الذي يطلق عليه أحيانا الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية”.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن القرار جاء على أساس “الوضع الإنساني الكارثي في ​​اليمن”.

يُذكر أن الحرب المستمرة منذ ستة أعوام في اليمن قد أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين وخلقت ما وصفته الأمم المتحدة بكارثة إنسانية.