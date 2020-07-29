الولايات المتحدة تسحب 12 ألف جندي من ألمانيا

كشف الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء النقاب عن خطط لسحب حوالي 12 ألف جندي من ألمانيا، وذلك بعد قرار الرئيس دونالد ترامب، لكنه قال إنه سيبقي على ما يقرب من نصف هؤلاء الجنود في أوروبا لمواجهة التوتر مع روسيا، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



يأتي ذلك بعد أن أعلن ترامب الشهر الماضي خططا لخفض القوات الأمريكية البالغ قوامها 36 ألف جندي في ألمانيا إلى 25 ألفا، منتقدا ألمانيا على عدم التزامها بالمستويات المستهدفة للإنفاق الدفاعي التي حددها حلف شمال الأطلسي “الناتو” واتهمها باستغلال أمريكا في التجارة.

من جانبه سعى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، لتقديم عملية الانسحاب بطريقة لا تقوض حلف الأطلسي وجهوده في ردع التدخل الروسي في أعقاب ضم موسكو شبه جزيرة القرم عام 2014.

وقال إسبر في تصريحات له، إنه سيتم إعادة تمركز بعض القوات الأمريكية في منطقة البحر الأسود وقد ينتشر بعض الجنود مؤقتًا في منطقة البلطيق.

أما القوات الأخرى التي ستغادر ألمانيا بشكل دائم فسوف تنقل إلى إيطاليا، وسيتم نقل المقر الأوروبي للجيش الأمريكي من شتوتغارت بألمانيا إلى بلجيكا.

هذا ومن المتوقع أن يبقى في المجمل نحو 5400 جندي، من أصل 12 ألف جندي يغادرون ألمانيا، في أوروبا.

وسوف يعود كثير من القوات المتبقية إلى الولايات المتحدة لكن سيتم إرسال الجنود بدون أسرهم في عمليات انتشار مؤقت وبشكل دوري في أوروبا، وفقاً لوكالة “رويترز”.