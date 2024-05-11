الولايات المتحدة تشكر ليبيا لمشاركتها في قمة القوات البحرية الإفريقية

عبرت الولايات المتحدة عن شكرها لمشاركة وفد من القوات البحرية الليبية في قمة القوات البحرية الأفريقية السنوية الثانية، التي نظمتها القوات البحرية الأمريكية بالعاصمة الغانية ( آكرا ) تحت شعار “التعاون في البحر – حماية الأمن البحري الأفريقي”.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا في تغريدة نشرتها بحسابها بمنصة ( أكس )، أن ليبيا تلعب دوراً حيوياً في أمن البحر الأبيض المتوسط، معربة عن تطلعها إلى تعزيز تعاونها مع ضباط البحرية الليبية المحترفين في جميع أنحاء البلاد لتعزيز الأمن البحري والازدهار الاقتصادي في ليبيا.