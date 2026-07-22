ترامب يصعّد ملف الهجرة.. غرامات بـ«مليارات الدولارات» على المهاجرين

دخلت سياسة الهجرة الأمريكية مرحلة جديدة مع بدء وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تطبيق إجراءات مالية مشددة ضد مهاجرين غير شرعيين لم يمتثلوا لأوامر الترحيل النهائية، حيث أصدرت الوزارة أكثر من 100 ألف غرامة مدنية تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.

وبحسب ما نقلته شبكة “فوكس نيوز”، فإن النظام الجديد يفرض غرامة يومية تصل إلى 998 دولارًا على المهاجرين الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية، في حال عدم مغادرتهم الولايات المتحدة طواعية أو عدم الالتزام بقرارات الترحيل الصادرة بحقهم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى تشديد التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، عبر استخدام أدوات مالية وقانونية لدفع المخالفين إلى مغادرة البلاد بدلًا من انتظار إجراءات الترحيل التقليدية.

وتشترط الإجراءات الجديدة تسوية الغرامات قبل تنفيذ الترحيل، مع إمكانية اتخاذ إجراءات لمصادرة أصول الأشخاص الذين لا يسددون المستحقات المالية، بحسب ما أوردته التقارير الإعلامية حول النظام الجديد.

وأكدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن هذه الآلية تمثل خيارًا أقل تكلفة مقارنة بعمليات الترحيل التقليدية، التي تحتاج إلى أعداد كبيرة من الموظفين والموارد اللوجستية لنقل وترحيل الأشخاص المخالفين.

وفي إطار تشجيع العودة الطوعية، أصدرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية نشرة توضح ما وصفته بـ”الفوائد والعواقب” للأشخاص الراغبين في استخدام تطبيق مخصص لإجراءات المغادرة الذاتية.

وتمنح السياسة الجديدة المهاجرين غير المجرمين الذين يختارون مغادرة الولايات المتحدة بشكل طوعي مزايا تشمل الاحتفاظ بأموالهم، والحفاظ على إمكانية التقدم للحصول على وضع هجرة قانوني مستقبلًا، إضافة إلى توفير رحلات جوية مدعومة لمن لا يستطيعون تحمل تكاليف السفر.

في المقابل، حذرت السلطات الأمريكية من أن الأشخاص الذين يرفضون خيار المغادرة الطوعية سيواجهون إجراءات توقيف من وزارة الأمن الداخلي، دون إمكانية ترتيب أوضاعهم مسبقًا، في إطار سياسة تعتمد على الجمع بين الضغط القانوني والحوافز.

وكانت شبكة “فوكس نيوز” نقلت في مايو الماضي عن أرقام صادرة من وزارة الأمن الداخلي أن أكثر من 3 ملايين مهاجر غير شرعي غادروا الولايات المتحدة خلال السنة الأولى من عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة.

وأشارت البيانات إلى أن نحو 2.2 مليون شخص غادروا البلاد بشكل طوعي، بينما نفذت الإدارة الأمريكية عمليات ترحيل بحق نحو 900 ألف مهاجر، إضافة إلى اعتقال أكثر من 900 ألف آخرين حتى 17 مايو.

وتقول وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن هذه الأرقام تعكس نجاح حملة التشديد التي تنفذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة تنظيم سياسة الهجرة، بعد ارتفاع أعداد العبور غير القانوني خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

هذا ويُعد ملف الهجرة غير النظامية من أبرز القضايا السياسية في الولايات المتحدة، حيث تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملاته الانتخابية بتشديد الرقابة على الحدود، وتسريع عمليات الترحيل، وتغيير آليات التعامل مع المهاجرين الذين يقيمون داخل البلاد بصورة مخالفة.

وتسعى الإدارة الأمريكية إلى زيادة الاعتماد على المغادرة الطوعية، باعتبارها أقل تكلفة من عمليات الترحيل القسري، مع الإبقاء على إجراءات أكثر صرامة ضد من يرفضون الامتثال.