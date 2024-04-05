الولايات المتحدة تواصل تهديد بنوك تركيا والإمارات

تبذل السلطات الأمريكية قصارى جهدها لمحاولة عزل روسيا عن نظام الدفع الدولي، رغم أهميتها الاقتصادية في العالم، حيث تعد روسيا موردا بارزا للعديد من السلع الأساسية.



وسلط تقرير لصحيفة “فيدوموستي” الروسية الضوء على هذه الجهود، وبحسب محاور يعمل في شركة روسية كبيرة للمواد الخام فإن المسؤولين الأمريكيين على علم بالحسابات الجديدة التي تفتحها البنوك الروسية في البنوك الأجنبية، كما أنهم يراقبون نمو حجم أعمال البنوك الأجنبية (نمو التدفقات المالية)، ويهددون إدارة البنوك الأجنبية بتداعيات التعاون مع مؤسسات في روسيا.



وهذه المسألة أكدتها للصحيفة الروسية مصادر في القطاعين المصرفي والمالي الروسي، ويجري الحديث بشكل خاص عن البنوك في تركيا والصين والإمارات العربية المتحدة وقطر ودول رابطة الدول المستقلة.



وفي ظل استخدام الولايات المتحدة للدولار كأداة في العقوبات ووصول الدين العام الأمريكي إلى مستوى فلكي، تعمل دول في العالم وعلى رأسها دول مجموعة “بريكس” على زيادة استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية.

وتعمل “بريكس” على إنشاء نظام دفع دولي “بريكس باي” BRICS Pay يستند على تقنية “بلوك تشين” blockchain، أي على أساس أصول رقمية.

وسيكون من الممكن تجاوز العقوبات والعراقيل الغربية بفضل هذه الآلية اللامركزية، التي ستتضمن عملات متعددة، وستساهم الآلية في تعزيز النفوذ الاقتصادي لمجموعة “بريكس” في العالم.