الولايات المتحدة: توزيع ملايين الأقنعة على الأميركيين مجانا

أفاد بيان للبيت الأبيض، أمس الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ستوفر هذا الربيع، نحو 25 مليون قناع للمراكز الطبية، ومخازن توزيع الغذاء.

وفي الوقت الذي توصيه فيه السلطات الأميركية بارتداء الأقنعة كإجراء احترازي يساعد في تبطيء انتشار فيروس كورونا، يقول البيت الأبيض إن الأسر الأميركية ذات الدخل المنخفض، لا تستطيع الحصول على الأقنعة.

وأضاف البيان المنشور على موقع البيت الأبيض، أن الإدارة الأميركية ستوفر 25 مليون قناع لـ 1300 مركز صحي في جميع أنحاء البلاد، بجانب 60 ألفا من مخازن الطعام الخيرية.

ومن المتوقع أن تصل الأقنعة إلى ما بين 12 مليون إلى 15 مليون أميركي، بحسب البيان.

وكان بايدن قد أصدر قرارا بإلزامية ارتداء الأقنعة الطبية والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، بعد وصوله إلى البيت الأبيض مباشرة في يناير الماضي.

وبعد ذلك بوقت قصير، أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC”، أمرا باستخدام أقنعة الوجه في جميع أشكال وسائل المواصلات العامة تقريبا.

يذكر أيضا أن الحكومة الأميركية أعلنت، الأربعاء، أن ما لا يقل عن 3 ملايين جرعة من لقاح “جونسون أند جونسون” المضاد لفيروس كورونا ستكون جاهزة للتوزيع “الأسبوع المقبل” في الولايات المتحدة في حال حصل على ترخيص عاجل في الأيام المقبلة.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررا جراء الوباء إذ سجلت 502,681 وفاة من أصل 28,261,619 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. وفقا “لقناة الحرة”.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 2,486,116 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019.