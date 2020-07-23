الولايات المتحدة تُجدد دعمها لعملية انتخابية ذات مصداقية في ليبيا

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، تأكيدها دعم عملية انتخابية شاملة وذات مصداقية في ليبيا.

وأفادت السفارة الأمركية لدى ليبيا في بيان اليوم الخميس، بأن السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال جوشوا هاريس، عقدا هذا الأسبوع سلسلة من الاجتماعات لتأكيد التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم عملية انتخابية ذات مصداقية وشاملة وآمنة تبرز ما تمّ من استعدادات جيدة لها في ليبيا.

وفي 20 يوليو الجاري، عقد القائم بالأعمال هاريس اجتماعا افتراضيا عن بُعد مع الدكتور عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، للتأكيد على دعم الولايات المتحدة للمفوضية كمؤسسة مستقلة وغير سياسية، مزوّدة بالموارد المناسبة وقادرة على الوفاء بولايتها الحيوية المتمثلة في تمكين الليبيين من اختيار قادتهم بكلّ حريّة.

وفي 22 من ذات الشهر، عقد السفير نورلاند اجتماعًا افتراضيًا عن بُعد مع السفير دانييل روبنستين المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)، لمناقشة برامج الانتخابات التي تموّلها الحكومة الأمريكية في ليبيا بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

كما عقد القائم بالأعمال هاريس في ذات اليوم أيضًا، مائدة مستديرة افتراضية عن بُعد مع شركاء الأمريكية للتنمية الدولية – المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية والمعهد الوطني الديمقراطي ونقابة المحامين الأمريكية، لمناقشة برامج رفع القدرة الفنية للمؤسسات الانتخابية.