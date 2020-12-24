الولايات المتحدة تُجدد دعمها لوقف إطلاق النار في ليبيا

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية مجددا، أنها ستدعم في السنة القادمة 2021، الليبيين من أجل مساعدتهم على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع يوم 23 أكتوبر الماضي بجنيف السويسرية، وإجراء الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر 2021.

وجاء في رسالة نشرتها وزارة الخارجية الأميركية عبر موقعها الرسمي اليوم الخميس : “عيد استقلال سعيد لشعب ليبيا، ستدعم الولايات المتحدة الليبيين في البناء على نجاحات هذا العام، بما يشمل التنفيذ الكامل لاتفاق إطلاق النار والمضي قدما في العملية السياسية”.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الرسالة الموجهة إلى فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والشعب الليبي، لمناسبة الذكرى 69 لاستقلال ليبيا أن السنة 2020 الموشكة على الرحيل “كانت مهمة لليبيا بإعلان وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد بتاريخ 23 أكتوبر وإحراز تقدم في العملية السياسية الليبية بقيادة الليبيين، التي يسرتها الأمم المتحدة”.

كما اعتبر بومبيو أن “قرار إجراء الانتخابات الوطنية في يوم عيد الاستقلال في سنة 2021 اتسم بأهمية خاصة، وسنقوم في السنة القادمة بدعم الليبيين لتعزيز هذه النجاحات، بما في ذلك من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار والحفاظ على الزخم الملحوظ للعملية السياسية”.

وأوضح أن “الولايات المتحدة تركز على تعزيز ليبيا المسالمة وكذلك المزدهرة والموحدة مع حكومة شاملة يمكنها تأمين البلاد وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية لشعبها. تتمنى الولايات المتحدة عيد استقلال سعيدا لجميع الليبيين”.

وقال بومبيو في رسالته: “أتقدم، نيابة عن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأميركي، بأطيب التمنيات بعيد استقلال سعيد لرئيس الوزراء فائز السراج والشعب الليبي”.