الولايات المتحدة تُحمَّل حفتر مسؤولية قصفه الكلية العسكرية بالهضبة

سفارة الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد لدعم جميع الجهود الليبية لإنهاء العنف. [السفارة الأمريكية في ليبيا]

أدانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، بشدّة التصعيد العسكري الذي شهدته طرابلس في الأيام الأخيرة، بما في ذلك قصف الطيران الإماراتي المُسيَّر الداعم لحفتر على الكلية العسكرية بالهضبة، والذي أدّى إلى مقتل ما لا يقل عن 30 طالباً يتدربون ليكونوا قوة أمنية محترفة في العاصمة الليبية، بحسب السفارة.

كما أدانت السفارة أيضا، في بيان لها الأحد، الهجمات التي وقعت في الأيام الأخيرة على مطار معيتيقة بطرابلس والقصف العشوائي الذي استهدف البنية التحتية المدنية والأحياء السكنية في طرابلس والذي أسفر عن مقتل وجرح العديد من المدنيين.

وأضاف البيان: