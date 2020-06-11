الولايات المتحدة تُرحب باستئناف محادثات 5+5

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاتفاق بين حكومة الوفاق الوطني وقوات حفتر للعودة إلى محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 برعاية الأمم المتحدة خطوة أولى جيدة وإيجابية للغاية.

ونقلت السفارة الأمريكية في ليبيا عن بومبيو قوله في بيان: “المطلوب الآن هو عقد مفاوضات سريعة وبحسن نية من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة إطلاق محادثات سياسية ليبية-ليبية بقيادة الأمم المتحدة.

وأضاف: “لقد حان الوقت، وآن الأوان أن يتحرّك جميع الليبيين من جميع الجهات حتى لا تتمكّن روسيا ولا أي دولة أخرى من التدخل في سيادة ليبيا من أجل مكاسبها الخاصة”.

واختتم الوزير الأمريكي بالقول: “إنّ وضع ليبيا على طريق الانتعاش الاقتصادي يعني الحفاظ على المنشآت النفطية الليبية وتفعيل للمؤسسة الوطنية للنفط”.

هذا وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الأربعاء، أن وفدي حكومة الوفاق الوطني وقوات حفتر منخرطان بشكل كامل في الجولة الثالثة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وقالت البعثة في بيان، إنها عقد اجتماعاً مع وفد قوات حفتر” في 3 يونيو الجاري، واجتماعاً آخر مع وفد حكومة الوفاق الوطني يوم أمس الثلاثاء.

وأشارت إلى أن الاجتماعان اللذان عقدا من خلال الاتصال المرئي، كانا مثمرين حيث أتاحا الفرصة للبعثة أن تُناقش مع الوفدين آخر التطورات على الأرض وأن تتلقى ملاحظاتهما على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمته البعثة إلى الطرفين في 23 فبراير 2020.

وأضاف بيان البعثة: “وفي حين تشيد البعثة بجدية الطرفين والتزامهما في مسار حوار اللجنة العسكرية المشتركة، فإنها تدعوهما إلى إنهاء التصعيد لتجنب وقوع المزيد من الضحايا المدنيين وتفادي حدوث موجات نزوح جديدة، حيث إن التقارير التي تفيد بالتصعيد والتحشيد في مدينة سرت وما حولها، تثير قلق البعثة بوجه خاص”.

ولفت البيان إلى أن البعثة الأممية تحققت في الفترة ما بين 5 و 8 يونيو الجاري من مقتل 19 مدنياً على الأقل، بينهم ثلاث نساء وخمسة أطفال، وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصاً من المدنيين في ثلاثة مواقع على الأقل خارج سرت وذلك جراء الغارات الجوية وصواريخ غراد.

يُشار إلى أن مؤتمر برلين الدولي الذي عُقِد في وقت سابق حول ليبيا، أوصى بعقد محادثات لجنة 5+5 لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.