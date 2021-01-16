الولايات المتحدة تُرحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية بملتقى الحوار

رحبت الولايات المتحد الأمريكية بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية بملتقى الحوار السياسي الليبي نحو اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان، إن هذا التقدم يعكس عملهم المطالب الواضحة للشعب الليبي بأنّه آن الأوان لتجاوز الصراع والفساد الذي سهله الوضع الراهن.

ودعت الولايات المتحدة جميع الأطراف إلى العمل بشكل عاجل وبحسن نية من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي لتشكيل حكومة موحدة جديدة، ستكون مهمتها إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام، وتوفير الخدمات العامة، وإدارة وتوزيع ثروات ليبيا بشفافية لصالح جميع المواطنين.

ولفتت إلى أنه يتعيّن على الشعب الليبي والمجتمع الدولي استخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع أي محاولات لعرقلة هذا الانتقال السياسي.

كما أثنت السفارة الأمريكية على الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، لقيادتها الاستثنائية والتزامها بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا.

وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، أن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، توصلت إلى اتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية.

وقالت وليامز، خلال مؤتمر عبر الإنترنت اليوم السبت، إن أعضاء اللجنة الاستشارية توافقوا في اجتماعاتهم بجنيف، على تحديد يوم الاثنين المقبل للتصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية المقترحة.

واعتبرت وليامز، أن الذي تم التوصل إليه حل وسط، لاختيار سلطة تنفيذية مؤقتة تقود البلاد حتى موعد الانتخابات في ديسمبر المقبل، مؤكدة أنه إذا نجح التصويت على الآلية الاثنين المقبل، ستبدأ البعثة في استقبال الترشيحات، مشددة على أن انتخابات 24 ديسمبر ستجري وفق قاعدة دستورية سيتم التوافق عليها لاحقا.