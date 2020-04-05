الولايات المتحدة تُسجل 8503 حالة وفاة بكورونا و312249 إصابة

الاختبار الكبير سيأتي في الأيام المقبلة. [رويترز]

أعلنت السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، تسجيل 1340 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس إلى 8503.

وبحسب ما أفادت جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، فإن عدد المصابين الإجمالي بفيروس كورونا وصل في عموم الولايات المتحدة إلى 312249 إصابة.

وأفادت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، أن الولايات المتحدة وصلت إلى مرحلة قاتمة، حيث تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي في يوم واحد، بينما حذر المسؤولون من أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين في المعركة لوقف انتشار الفيروس.

وقالت منسقة البيت الأبيض لجهود مكافحة فيروس كورونا الدكتورة ديبورا بيركس، إن الاختبار الكبير سيأتي في الأيام المقبلة.

وأضافت: “الأسبوعين المقبلين مهمان للغاية. هذه هي لحظة عدم الذهاب إلى متاجر البقالة، وعدم الذهاب إلى الصيدليات، ولكن القيام بكل ما في وسعك للحفاظ على عائلتك وأصدقائك في أمان، وهذا يعني أنه على كل شخص الالتزام بمسافة التباعد وغسل اليدين”.

وفي سياقٍ ذي صلة، أعلنت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الأحد، عن تسجيل 594 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتتجاوز بذلك حصيلة الضحايا عتبة 4000 في الولاية فقط.

اقترح تصحيحاً