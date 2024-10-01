الولايات المتحدة تُسهل تصدير رقائق «الذكاء الاصطناعي» إلى الشرق الأوسط

أعلنت واشنطن عن إطلاق قاعدة جديدة لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، من أمريكا إلى الشرق الأوسط.

وكشفت وزارة التجارة الأميركية، “عن قاعدة قد تسهّل شحن شرائح الذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط”.

وقالت في بيان إن “مراكز البيانات التي تتقدم بطلب للحصول على البرنامج ستخضع لعملية مراجعة صارمة للتأكد من وجود الضمانات اللازمة لمنع تحويل التكنولوجيا الأمريكية أو استخدامها بطرق تعارض الأمن القومي”.

وبحسب وكالة رويترز، “بموجب القاعدة الجديدة، ستكون مراكز البيانات قادرة على التقدم للحصول على تصنيف يُعرف باسم “المستخدم النهائي المعتمد”، مما سيسمح لها تلقي الشرائح بموجب ترخيص عام، بدلا من الحاجة إلى أن يحصل الموردون الأميركيون على تراخيص فردية لشحنها إليهم”.

ووفق الوكالة، قال مسؤول أمريكي، “إن الولايات المتحدة ستعمل مع مراكز البيانات التي تتقدم بطلب للاستفادة من البرنامج، وأيضا الحكومات المضيفة لضمان سلامة وأمن التكنولوجيا”.

يذكر أنه “ومنذ أكتوبر 2023، ألزمت السلطات الأمريكية المُصدّرين بالحصول على تراخيص قبل شحن رقائق متقدمة إلى أجزاء من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”.