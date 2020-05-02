الولايات المتحدة.. حصيلة الوفيات بكورونا تتجاوز 67 ألف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء اليوم السبت، حاجز 67 ألف حالة، في تفوق كبير من حيث هذا المؤشر على أي دولة أخرى في العالم، بحسب ما أفادت قناة “روسيا اليوم”.

وسُجِلت في الولايات المتحدة، حتى مساء السبت، 1154760 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، بينها 67075 وفاة (5.8%) و170181 حالة شفاء (14.7%).

وتُشير إحصائيات مراكز مكافحة الأمراض والجهات الطبية المعنية إلى ارتفاع حصيلة الوفيات على أساس يومي بـ1322 حالة وزيادة الإصابات بـ23640 حالة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا لناحية عدد الإصابات والفيات بالفيروس، بنسبة 33.7% من المرضى المسجلين في العالم كله، و27.5% من ضحايا الجائحة.

وتحتل إيطاليا المركز الثاني في العالم بعدد ضحايا الفيروس بـ28710 حالات، والمرتبة الثالثة من حيث الإصابات بـ209328 حالة.

وتحتل بريطانيا الموقع الثالث في الوفيات جراء الفيروس بـ28131 حالة، والمركز الرابع من حيث الإصابات بـ181260 حالة.

وتأتي إسبانيا رابعة عالميا من حيث الوفيات بـ25100 حالة، والثانية في الإصابات بـ245567 حالة.

اقترح تصحيحاً