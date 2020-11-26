الولايات المتحدة.. حقوقيون يُطالبون «بايدن» بوضع حد لحفتر

طالب مجموعة من الحقوقيين في الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بوضع حد لخليفة حفتر.

وأفادت صحيفة “ميديل إيست آي” البريطانية، بأن جماعة من المدافعين عن حقوق الإنسان من أصول ليبية في الولايات المتحدة، تحث الحكومة الأمريكية بقيادتها الجديدة بزعامة جون بايدن على الوقوف إلى جانب حكومة الوفاق ضد خليفة حفتر.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المجموعة تسعى إلى إنشاء حملة متعددة المستويات تشمل تكثيف المشاركة الدبلوماسية الأمريكية في القضية الليبية والضغط على الكونغرس لحماية حقوق الإنسان واتخاذ إجراءات قانونية ضد حفتر.

وذكرت الصحيفة أن حكومة الوفاق الوطني وحلفاءها في الولايات المتحدة يعملون مع إدارة جو بايدن لتكثيف تركيز واشنطن على ليبيا وتقديم ضربة قاضية لطموحات خليفة حفتر السياسية، بحسب الصحيفة.

من جانبه كشف المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر، عن انتهاج إدراة بلاده الجديدة بقيادة جو بايدن “مقاربة براغماتية” في ليبيا بدل التجاهل زمن إدراة ترامب، وفق قوله.

وقال واينر، في مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية، إن برغماتية الولايات المتحدة المتوقعة ستكون عبر دراسة خيارات الرد على انتهاكات الاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أن إدارة بايدن ستسعى بمقاربتها لنتائج تعكس القيم الراسخة لأمريكا في تعزيز الاستقرار والأمن والديمقراطية والفرص والحرية وحقوق الإنسان، موضحاً أن ذلك “سيكون حقيقيا بالنسبة لليبيا وبقيه العالم”.

وأكد واينر أن تعيين أنتوني بلينكين وزيراً للخارجية الأمريكية الجديدة يعد قيمة مضافة لفريق بايدن لامتلاكه إلى جانب الوعي الشديد بالوضع في ليبيا، عقودا من الخبرة والمعرفة بشأن القضايا المتعلقة بالعلاقات الخارجية ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.