الولايات المتحدة.. عجز الميزانية يُهدد بإيقاف خدمات 40% من القطارات والحافلات بنيويورك

هيئة النقل العام في مدينة نيويورك حذرت من احتمالات وقف 40% من خدمات قطارات الأنفاق والحافلات العامة في المدينة إذا لم تحصل على مساعدات مالية من الحكومة الاتحادية الأمريكية.

وأضافت الهيئة أثناء عرض مشروع ميزانية العام المقبل أنه قد يتم أيضا شطب أكثر من 9300 وظيفة في أكبر شبكة للنقل العام بالولايات المتحدة.

ويستهدف هذا الخفض الكبير لخدمات النقل العام سد العجز المالي الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد والبالغ 12 مليار دولار.

وحسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن هيئة النقل العام لمدينة نيويورك إن هذه الإجراءات الكارثية تفترض عدم وصول أي مساعدات مالية من الحكومة الاتحادية.

ويطالب مسؤولو شبكة النقل العام الحكومة الاتحادية بتوفير 12 مليار دولار لسد العجز في ميزانية الشبكة خلال العامين الحالي والمقبل.

ويمكن تجنب إجراءات خفض خدمات النقل وشطب الوظائف في نيويورك إذا وافق الكونغرس على تقديم المزيد من الدعم المالي للشبكة.

إلى ذلك، أعلنت نيويورك إغلاق المدارس بعد ارتفاع أرقام الإصابات بفيروس كورونا.

ومن غير المحتمل تمرير حزمة الإنقاذ المالي الجديدة في الولايات المتحدة قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في يناير المقبل.

وستتوقف موافقة الكونغرس على هذه الحزمة على حصول الديمقراطيين على الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات الإعادة التي تجري على مقعدين من مقاعد المجلس في ولاية جورجيا.