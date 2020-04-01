الولايات المتحدة: عدد الوفيات بفيروس كورونا يتجاوز 4 آلاف شخص

توفي 865 شخصا من جراء الفيروس في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة [DW]

حصيلة مخيفة في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة التي تجاوز الصين البلد الاصلي للفيروس، حيث ظهر الفيروس للمرة الأول في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفق حصيلة نشرتها، الثلاثاء، جامعة جونز هوبكنز.

وقالت الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا، إن العدد الإجمالي للمصابين بالوباء الذين توفوا في الولايات المتحدة بلغ لغاية الثلاثاء، نحو 4 آلاف شخص، في حين وصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 188 ألفا و172 إصابة، بعدما تأكدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة 24 ألفا و743 شخصا إضافيا بالفيروس.

وتوفي 865 شخصا من جراء الفيروس في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الفائتة، في أعلى حصيلة يومية تسجل في هذا البلد، حسبما أعلنت جامعة “جونز هوبكنز” مساء الثلاثاء.

وأضاف المعهد أن عدد الوفيات الأكبر سجل في إيطاليا (12428) تليها إسبانيا (8269) ثم الولايات المتحدة.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة إلى 175,067، بحسب الجامعة التي تتخذ من بالتيمور مقرا لها، أي أعلى من أي دولة أخرى في العالم.

وإيطاليا هي الثانية من حيث عدد الإصابات الذي بلغ 105 آلاف و792، ثم إسبانيا (94417) والصين (82278).

وأحصت ألمانيا 68 الفا و180 إصابة و682 وفاة فيما سجلت فرنسا 45232 إصابة وثلاثة آلاف و32 وفاة، بحسب جامعة جونز هوبكينز.

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